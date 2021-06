E gli allenatori delle giovanili della Fiorentina aspettano ancora…

Se per la prima squadra della Fiorentina la questione panchina è già stata risolta, non altrettanto si può dire per le varie compagini del settore giovanile viola. Gli allenatori attendono ancora una chiamata da parte della società per capire che cosa ne sarà di loro.

Intanto un primo tassello potrebbe essere messo giovedì, quando ci sarà un incontro tra Dainelli e la società, con l’ex difensore viola che potrebbe anche cominciare una nuova carriera da tecnico delle giovanili. Settimana prossima invece dovrebbe toccare a tutti gli altri, gente come Aquilani, Buso, Galloppa e altri ancora.