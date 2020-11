E i pessimi risultati danneggiano la Fiorentina anche sul mercato

Inesorabilmente, gara dopo gara il valore dei singoli calciatori della Fiorentina sta scendendo. Secondo il Corriere Fiorentino la rosa dei viola ha perso 16 milioni di euro. Un ‘passivo’ pesante e un trend che non è certo cambiato dall’avvento di Beppe Iachini in panchina ad oggi. Solo la cessione di Federico Chiesa ha assicurato un rientro economico importante per la società. Chi è arrivato nelle ultime sessioni di mercato non ha fin qui ripagato l’esborso economico sostenuto e sta vedendo scendere le proprie quotazioni di giornata in giornata. Un esempio su tutti? Sofyan Amrabat.

Un’inversione di tendenza è necessaria anche in questo senso.