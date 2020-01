E l’allenatore della Fiorentina viene già stereotipizzato! “Iachini e il suo ‘tutti dietro’, gli è andata bene per 93 minuti. Un po’ di giustizia poi ha preso forma…”

Il giornalista Mino Fuccillo, attraverso un editoriale su Calciomercato.com ha analizzato così Bologna-Fiorentina, steretipizzando anche un po’ il tecnico viola Iachini: “Sono passati neanche due minuti da quando è cominciata e Iachini dalla panchina viola detta il comandamento principe, richiama i suoi all’osservanza rigorosa della costituzione materiale del suo calcio: niente pressing là davanti, tutti compatti dietro. Gli andrà bene per 93 minuti di questo Bologna-Fiorentina, poi un po’ di giustizia del calcio prenderà prima la forma di Pezzella che fa un fallo inutile sul testardo Santander, quindi quella del piede fino a quel momento sbilenco assai di Orsolini. Il Bologna inanella 14 calci d’angolo a favore, il tutti dietro sta per fare tre punti. Ma una qualche divinità più o meno capricciosa o più o meno riparatrice del calcio non ci sta e il premio al tutti dietro è solo di un punto. Finisce in pareggio e con la lezione per la Fiorentina che un solo Castrovilli più mezzo Chiesa non bastano e per il Bologna che non si vive (segna) di solo Palacio e non si difende, restando vivi, di solo Bani.