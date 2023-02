E il Braga senza Vitinha viene distrutto dallo Sporting Lisbona

Febbraio è anche il mese in cui riprenderanno le partite delle varie coppe europee. La Fiorentina dovrà affrontare nei play off di Conference League i portoghesi dello Sporting Braga che però stanno vivendo un momento non facilissimo.

Nel giro di pochi giorni hanno perso un giocatore importante come Vitinha, passato all’Olympique Marsiglia, e sono stati distrutti in campionato dallo Sporting Lisbona. Nel match andato in scena ieri sera i biancoverdi si sono imposti con un nettissimo 5-0 frutto di una doppietta di Morita, e di un gol di Edwards, uno di Reis e infine di Gonçalves su rigore.