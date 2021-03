E il calendario “futuro” al Franchi fa…tremare la Fiorentina

Con il Parma la Fiorentina è obbligata a vincere anche perché guardare il calendario futuro rischia di far tremare le gambe viola. Un esempio? Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo il Parma, le partite al Franchi da qui a fine stagione vedono i viola affrontare Milan, Atalanta, Juventus, Lazio e Napoli. Perciò la squadra di Prandelli dovrà migliorare anche il rendimento in trasferta. Lontano dal Franchi, in campionato, ha vinto solo a Torino con la Juve.