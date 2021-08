Non c’è stata partita tra Fiorentina e Cosenza e non poteva essere altrimenti. I calabresi del resto, oltre ad essere in una categoria inferiore rispetto ai viola, sono alla prese con una vera e propria ricostruzione a seguito del ripescaggio in Serie B dopo l’esclusione del Chievo.

E il Cosenza torna a casa da Firenze con un rinforzo viola. Preso in prestito il centravanti Gabriele Gori, che ha seguito il match di ieri in tribuna a fianco della fidanzata, Sara Bergomi, e del suocero Giuseppe Bergomi, ex giocatore dell’Inter e della Nazionale.

A lui spetterà il compito di dare linfa all’attacco rossoblu.