E il Genoa in direzione Firenze parte dalla conferma del tecnico

Avanti, a sorpresa e salvo nuovi colpi di scena, con Rolando Maran. Come scrive TMW, il presidente del Genoa Enrico Preziosi conferma il suo allenatore nonostante le indicazioni di ieri sera dopo la partita e anche qualche turbolenza di stamattina. Emerge però un retroscena: nel novero degli allenatori liberi Preziosi ha valutato il nome di Ballardini, oltre a quello di Nicola che è già sotto contratto. Poi però il dietrofront. Confermata la fiducia a Maran, che rimane l’allenatore del Genoa. E il Grifone cerca la svolta già da lunedì contro la Fiorentina senza ribaltoni in panchina, anche se in caso di risultato negativo pensare ad un cambio non sarebbe utopia. Il Genoa si ricompatta. Avanti ancora insieme Genoa e Maran.

