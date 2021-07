E il presidente dell’Argentina fa i complimenti a Gonzalez

Per il nuovo acquisto della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, sono arrivati i complimenti, nientemeno che dal presidente dell’Argentina, Alberto Fernández.

In un’intervista rilasciata a Radio 10, Fernandez ha detto: “Tra i nuovi ho visto bene Nicolás González uno che spingeva in avanti benissimo e il portiere Emiliano Martínez è stato impressionante”.

Una gioia grandissima per l’Argentina: “Il lavoro di Scaloni come allenatore è stato meraviglioso – ha proseguito – visto che la squadra è cresciuta a poco a poco e ci ha dato una gioia in un momento difficile per gli argentini”.