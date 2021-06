E il profilo francese della UEFA fa gli auguri a Klose… Celebrando il famoso gol in fuorigioco alla Fiorentina!

Tra tutti i gol segnati da Miroslav Klose in carriera, il profilo Twitter francese della UEFA, per fare gli auguri all’ex attaccante tedesco, ha scelto proprio il più discusso e criticato: la rete contro la Fiorentina in netto fuorigioco con la maglia del Bayern Monaco agli ottavi di Champions League. Una scelta editoriale piuttosto discutibile che ha fatto infuriare i tifosi viola sotto al tweet… Quando si dice girare il coltello nella piaga!!