E il “ricco Kokorin” finisce nel testo di una canzone di un famoso rapper russo

Aleksandr Kokorin fa ancora fatica a mettersi in luce con la maglia della Fiorentina, tanto che sono ritornate fuori voci di una sua possibile cessione.

In patria però continua ad essere famoso e ha anche molti amici importanti e conosciuti. Tra questi anche il cantante rap Djigan (GeeGun) che lo ha citato nella sua nuova canzone “Na Chile”.

“Mi sto rilassando con una birra sul balcone. Ricco come Kokorin” così recita il testo.

I tifosi viola ora però si aspettano anche risposte sul campo da questo attaccante che si è fatto conoscere in Italia più per le curiosità sulla sua vita che per quanto fatto sul terreno di gioco.