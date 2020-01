E in Coppa Italia la Fiorentina potrebbe subito trovarsi davanti il nuovo, grande acquisto dell’Inter

Sembra tutto fatto tra Christian Eriksen e l’Inter, prossima avversaria della Fiorentina in Coppa Italia. Come riporta Sky Sport, i nerazzurri hanno raggiunto l’accordo con il Tottenham e il centrocampista dovrebbe arrivare a Milano già lunedì per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto. Il che significa che Eriksen potrebbe scendere in campo già contro la Fiorentina, Mercoledì sera. C’è da considerare infatti che il giocatore è sempre rimasto in attività, giocando titolare negli Spurs, e quindi non ci sarà bisogno di aspettarlo dal punto di vista fisico. Anzi, Antonio Conte potrebbe approfittare proprio della Coppa Italia per concedergli i primi minuto con la maglia nerazzurra.