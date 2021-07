E intanto Duncan si riscopre imprenditore: il centrocampista della Fiorentina apre un resort di lusso in Salento – FOTO

Una nuova avventura lontana dal terreno di gioco per Alfred Duncan. Il centrocampista della Fiorentina, infatti, si è dato all’imprenditoria fondando insieme ad altri soci un resort di lusso in Salento.

Per la precisione, come si evince dall’ultima foto postata su Instagram da Duncan, si tratta di una struttura di altissima qualità situata a Nardò, provincia di Lecce, che porta il nome di Masseria Corsano. In attesa di scoprire se sarà utile alla Fiorentina di Italiano, dunque, Duncan si avventura in una nuova esperienza lontana dal campo e da Firenze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joe Alfred Duncan (@iamjad32)