E intanto il Leicester mette alla porta Praet: la Fiorentina potrebbe approfittarne?

Uno dei nomi accostati alla Fiorentina per il centrocampo è quello di Dennis Praet. Il giocatore, attualmente in forza al Chelsea, rappresenta una sorta di alternativa nel caso in cui non si riuscisse a prendere Torreira, ad oggi l’obiettivo numero uno. E tra l’altro a favorire la Fiorentina sarebbe la posizione del Leicester, per niente contrario a cedere il giocatore. Lo dimostra il fatto che, come riporta Tuttosport, lo abbia offerto al Torino in cambio di Nkoulou. Offerta che Cairo difficilmente accetterà, dato che i granata non intendono privarsi del loro difensore. Una situazione di cui la Fiorentina potrebbe approfittare, contando sul fatto che raggiungere un accordo con il Leicester potrebbe non essere così difficile.

