E intanto il primo avversario della Fiorentina in Coppa Italia trova… l’allenatore

Non sarà una stagione semplice per il Cosenza, sicuramente costretto alla rincorsa dopo il ripescaggio seguito all’esclusione del Chievo dalla Serie B. Il club calabrese è tornato in gioco in cadetteria ma anche in Coppa Italia, dove entrerà in gioco tra una settimana contro la Fiorentina al primo turno. Intanto la società ha ufficializzato la nuova guida tecnica e si tratta proprio dell’allenatore che era stato messo sotto contratto dal Chievo: si tratta di Marco Zaffaroni, reduce da un biennio in Serie C all’Albinoleffe. Per lui ufficialità nella giornata di oggi mentre la squadra che poi giocherà al ‘Franchi’ è ancora tutta da scoprire.