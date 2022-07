MOENA – Dopo il lavoro sulla difesa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha iniziato a dare indicazioni anche ai centrocampisti a sua disposizione. L’allenatore viola ha richiamato più volte Sofyan Amrabat, utilizzato sempre nel ruolo di play, per spiegargli concetti e meccanismi in fase di costruzione che deve fare suoi.

Non a caso in questa sessione di allenamento è sempre stato l’unico a restare sempre basso per interpretare il ruolo di play.