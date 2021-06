E intanto la Fiorentina “confida” in un suo ex giocatore per eliminare la concorrenza su Zappacosta

Questa mattina vi abbiamo parlato dell’interessamento della Fiorentina per Davide Zappacosta, esterno destro di proprietà del Chelsea. L’operazione appare fattibile ma la società viola potrebbe incappare nella concorrenza dell’Inter. I nerazzurri infatti hanno ricevuto proposte di contropartite da parte del Chelsea nell’affare che porterebbe Hakimi a Londra, e quella contropartita potrebbe essere proprio Zappacosta.

Tuttavia, stando agli ultimi sviluppi, emerge che c’è un altro giocatore che potrebbe interessare all’Inter. Stiamo parlando di Marcos Alonso, certamente più difficile da prelevare ma che piace molto a Inzaghi. Vedremo dunque come andrà a finire, con la Fiorentina che confida nel suo ex giocatore per eliminare la concorrenza su Zappacosta.