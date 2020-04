E intanto la Fiorentina continua a seguire De Zerbi

Quale sarà il futuro della panchina della Fiorentina? E’ questo uno dei grandi interrogativi del momento, in attesa di sapere se la Serie A potrà ripartire o meno. Confermare Beppe Iachini oppure optare per un profilo diverso, questo è il dubbio del club viola. Uno degli allenatori seguiti e valutati dalla Fiorentina è Roberto De Zerbi, l’attuale tecnico del Sassuolo. Come si legge sulla Gazzetta di Modena, il club neroverde sta provando a convincerlo a firmare il rinnovo di contratto. Ma la società gigliata, assieme al Napoli, segue con interesse la vicenda, consapevole che per De Zerbi potrebbe essere arrivato il momento del salto di qualità.

Nei giorni scorsi, lo stesso De Zerbi aveva parlato così del suo futuro: “Non è questo il momento di parlare di rinnovo, io al Sassuolo sto bene e sarò sempre riconoscente a questo club che ha puntato su di me seppur arrivassi da una retrocessione con il Benevento. Io sono uno molto attento alla riconoscenza. Poi vedremo. A me piace allenare questa squadra che ha ampi margini di miglioramento, si può inoltre sempre migliorare – o anche peggiorare – in ogni mercato, ma noi abbiamo deciso di puntare su giocatori di altissima qualità. Sono ambizioso, ma non ho l’ansia di dover andare via quest’anno o l’anno prossimo”.