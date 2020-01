E intanto la Juventus è pronta a girare al Cagliari un ex Fiorentina

Un altro ex viola è pronto ad indossare la maglia del Cagliari. Dopo Simeone, infatti, anche Marko Pjaça potrebbe approdare in Sardegna. Come riporta tuttomercatoweb, la Juventus sarebbe intenzionata a cederlo in prestito per fargli ritrovare un po’ di minutaggio. E se all’inizio il croato sembrava avere qualche perplessità, adesso è arrivato anche il suo consenso. Dopo l’esperienza fallimentare alla Fiorentina e l’inevitabile panchina alla Juventus, dunque, Pjaça è pronto a giocarsi l’ennesima chance della sua difficile carriera.