E intanto la Juventus vuole proporre il rinnovo a Bernardeschi… abbassandogli lo stipendio

Anche in casa Juventus c’è da risolvere una questione rinnovo, che per l’appunto ha come protagonista un ex giocatore della Fiorentina. Trattasi di Federico Bernardeschi, il cui contratto scadrà nell’estate 2022. La cosa particolare, però, è il modo in cui i bianconeri intendono affrontare la questione.

Secondo TMW, infatti, la Juve ha intenzione di proporgli un rinnovo al ribasso rispetto ai 4 milioni percepiti attualmente. Da capire se Bernardeschi accetterà, pur di rimanere in un ambiente di cui ha sempre parlato bene. Intanto, però, da Francia e Inghilterra alcune squadre cominciano a sondare il terreno.