E intanto per un giocatore della Primavera della Fiorentina arriva un’altra convocazione in Nazionale maggiore

Ormai per Dimo Krastev sta diventando quasi un’abitudine essere convocato in Nazionale maggiore. Il giocatore della Primavera della Fiorentina è stato infatti chiamato da CT Kirstaich per i prossimi impegni della Bulgaria, ovvero le gare contro Montenegro e Ungheria valide per la qualificazione a Euro 2024.

Presente tra i convocati anche Petko Hristov, vecchia conoscenza della Fiorentina adesso in forza al Venezia e di proprietà dello Spezia.