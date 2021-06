E intanto Sergio Oliveira gioca col suo Portogallo…ma non lascia molte tracce di sé. La linea calda Firenze-Oporto

Titolare, ma sostituito dopo 59′. Il centrocampista nel mirino della Fiorentina, Sergio Oliveira, è sceso in campo nell’amichevole giocata dal suo Portogallo, contro la Spagna, terminata 0-0. La gara è stata giocata in preparazione dei prossimi Europei, al Wanda Metropolitano di Madrid, ovvero la nuova casa dell’Atletico.

Oliveira non è che abbia lasciato grandissime tracce di sé in questo incontro: nessun tiro in porta e nessuna giocata degna di rilievo. Tutto questo fino a quando il selezionatore portoghese, Fernando Santos, non ha deciso di toglierlo per lasciar entrare una vecchia conoscenza del calcio italiano: Bruno Fernandes (ex Sampdoria e Udinese).

Tutto questo mentre prosegue la linea calda tra Firenze e Oporto per cercare di definire questo trasferimento.