La carriera di Kevin Prince Boateng continuerà lontano dall’Italia. L’ex Fiorentina, che in maglia viola non ha fatto cose indimenticabili, è infatti sempre più vicino a lasciare il Monza per fare ritorno in Bundesliga.

Secondo tuttomercatoweb sulle sue tracce ci sono Union Berlino e Eintracht Francoforte, che avrebbero già effettuato i primi sondaggi contando anche sul fatto che il contratto di Boateng è in scadenza.