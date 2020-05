E intanto un gioiellino di proprietà della Fiorentina potrebbe salire di categoria

Gabriele Ferrarini è un giovane difensore di proprietà della Fiorentina. Quest’anno si è messo in luce con la maglia della Pistoiese, collezionando 24 presenze, 3 assist e 1 gol. Adesso per il classe 2000 potrebbe arrivare una grande occasione, ovvero quella di giocare in Serie B. Secondo Pescara Sport 24, infatti, il Pescara è interessato al giocatore e da parte sua ci sarebbe il consenso alla trattativa. Un’ottima notizia per la Fiorentina, che vedrebbe il suo gioiellino fare ulteriore esperienze in un campionato difficile come quello cadetto. Per poi un giorno, chissà, diventare una risorsa importante in prima squadra.