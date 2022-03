E intanto un pupillo di Corvino può eguagliare il record di un ex giocatore della Fiorentina

Alla corte di Pantaleo Corvino, ex DS della Fiorentina, un attaccante è a un passo da scrivere la storia in Serie B. Massimo Coda, in forza al Lecce, è andato a segno consecutivamente in 6 partite. Ha fatto meglio di lui nella serie cadetta soltanto un ex viola, Giampaolo Pazzini, segnando per 7 partite di fila nella stagione 2016/17 all’Hellas Verona. Al numero 9 dei salentini, dunque, manca un ultimo gol per eguagliare questo record; la missione non è semplice perché il Brescia di Pippo Inzaghi sarà un avversario di prestigio nella prossima giornata.