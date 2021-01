E intanto Zurkowski trova il suo primo gol in Serie B: l’Empoli rimonta il Frosinone

Nella Fiorentina non ha trovato praticamente mai spazio, a differenza della sua avventura a Empoli dove è uno dei titolari di Dionisi: Szymon Zurkowski ha trovato oggi anche il suo primo gol in Serie B. Il centrocampista polacco è in prestito da un anno quasi in maglia azzurra e ci resterà fino al termine della stagione, con un Empoli sempre più capolista. Nella sfida di oggi Zurkowski ha siglato il gol del momentaneo 2-1 contro il Frosinone, con un inserimento su un traversone dalla destra e un destro secco a battere il portiere.

