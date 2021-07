E’ Kokorin show in un clima… siberiano

MOENA – In una giornata veramente da tregenda in Val di Fassa, sono due lampi di Sasha Kokorin ad illuminare la partitella che è durata appena dieci minuti.

Dopo una prima fase di riscaldamento, la Fiorentina si è momentaneamente trasferita in un campo accorciato dallo staff di Italiano per una partitella 11 contro 11.

Prima azione e per i ‘senza pettorina’ e gol di Kokorin. Da posizione defilata, il russo ha aperto il piattone battendo sul secondo palo Pietro Terracciano.

Passa un solo giro d’orologio, e l’ex bad boy si libera bene sul filo del fuorigioco, per poi andare a segno con un potente destro ad incrociare. In un clima decisamente siberiano, è Kokorin a prendersi la “copertina” di quest’ultimo breve, e decisamente bagnato, allenamento viola in quel di Moena.