Una stagione, la seconda consecutiva, decisamente travagliata per Christian Kouame. La Fiorentina ha acquistato l’ivoriano nel gennaio del 2019 dopo un grave infortunio al ginocchio subito quando l’attaccante era al Genoa. Arriva però una grande soddisfazione per lo stesso attaccante.

Il classe ’97 infatti, è stato convocato dalla Costa d’Avorio per le Olimpiadi di Tokyo. In attesa di capire il proprio futuro in viola, l’ivoriano può festeggiare!