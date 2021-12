Dopo la partita pareggiata a Verona, la Fiorentina stacca la spina per qualche giorno. Da qui fino a Santo Stefano nessun allenamento previsto per la squadra di Italiano. Appuntamento direttamente alla prossima settimana quando ci sarà la ripresa. Il giorno giusto dovrebbe essere quello del 28 gennaio e in campo ci sarà anche il neo acquisto Ikonè.

Da quel momento in poi scatterà la preparazione dell’impegno contro l’Udinese che sarà anche la prima partita del 2022 per la squadra.