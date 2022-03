E l’acquisto faticoso di Duncan da parte della Fiorentina diventa un beneficio per l’ultimo bilancio del Sassuolo

Ci mise quasi un mese e mezzo la Fiorentina a concludere la trattativa con il Sassuolo per portarsi a casa Alfred Duncan, pallino di Pradè che dal Sassuolo aveva già preso Lirola e Boateng. Un affare faticoso e anche oneroso, perché la società viola sborsò circa 15 milioni di euro a gennaio 2020, prendendolo inizialmente in prestito ma con obbligo di riscatto. Nell’analisi di Tmw sulle plusvalenze dei club di Serie A, il centrocampista ghanese con 11,7 milioni rappresenta uno dei principali benefici del bilancio 20/21 per i neroverdi, dietro solo a Sensi. Una cessione che poi assume valore anche per il rendimento del giocatore, decisamente inferiore rispetto ai soldi incassati.