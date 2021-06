E lo stesso Marsiglia che non vuole pagare dodici milioni per Lirola… ne sborserà quasi trenta per un ex Fiorentina

Mancavano da definire solo gli ultimi dettagli per il trasferimento di Gerson al Marsiglia. Ora invece è tutto fatto e, come riporta su Twitter l’esperto di mercato Nicolò Schira, l’ex giocatore della Fiorentina è pronto a sbarcare in Francia per 28 milioni di euro.

Soldi che andranno nelle casse del Flamengo, ma una percentuale del 10% spetterà anche alla Roma. Per Gerson un contratto fino al 2026 a cifre da capogiro, da parte dello stesso Marsiglia che invece valuta troppi i 12 milioni chiesti dalla Fiorentina per riscattare Lirola.

Done deal and confirmed! #Gerson to #OlympiqueMarseille from #Flamengo for €28M. #ASRoma will receive the 10% of the sale. Contract until 2026 (€3M/year). #transfers #OM https://t.co/0BVVz2SX6C

