E mentre Commisso pensa a come riportare la Fiorentina in Europa, la UEFA propone di rivoluzionare la Champions League

In casa Fiorentina la Champions League manca proprio dai tempi di Prandelli, da quella dolorosa e ingiusta eliminazione contro il Bayern Monaco. Da lì in poi niente più Europa che conta per la società viola, che la sfiorò soltanto nel periodo di Montella riuscendo invece a farsi valere in Europa League.

Oggi che l’Europa in generale appare un miraggio per la Fiorentina, decisamente più impegnata alla lotta salvezza, la UEFA pensa a rivoluzionare il regolamento della Champions League. Come scrive il Times, l’idea è innanzitutto quella di far partecipare 36 squadre anziché 32 come succede ora. Verrebbero poi eliminati i gironi sostituendoli con dieci partite (anziché sei, dunque) che ogni club giocherebbe tra andata e ritorno.

A questo punto le 16 prime classificate accederebbero agli ottavi di finale, dove si sfiderebbe con accoppiamenti incrociati (prima contro sedicesima, seconda contro quindicesima e così via). Retrocederebbero in Europa League invece le classificate dal 17esimo al 24esimo posto.