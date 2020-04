E mentre in Italia si aspetta il 18 maggio… c’è una squadra inglese che torna in campo!

Mentre in Italia si aspetta la data del 18 maggio per ricominciare gli allenamenti (a patto che venga confermata), all’estero c’è chi non perde tempo. Come riporta Sportmediaset, infatti, il club inglese dell’Arsenal ha rotto gli indugi e si è tornato ad allenare quest’oggi rispettando tutte le norme di sicurezza. Mantenimento della distanza, lavoro individuale e separato, con un massimo di cinque giocatori su ogni campo da gioco del centro sportivo. Il tutto per delle sessioni di allenamento di massimo un’ora.