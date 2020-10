E mentre le visite mediche per Quarta restano in stand-by emergono le cifre dell’affare: i dettagli

Non è ancora chiara la questione relativa al difensore del River Plate Lucas Martinez Quarta e su dove svolgerà le visite mediche se andrà in porto la trattativa con la Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport il giocatore potrebbe essere indirizzato verso Roma per sostenere le visite mediche a Villa Stuart, ma ancora mancano conferme. Il quotidiano rivela che l’affare potrebbe chiudersi a 7 milioni e una serie di bonus che permetteranno la conclusione dell’operazione a 12-13 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. L’agenzia Telám rivela ulteriori dettagli sull’argomento. La Fiorentina pagherà 6 milioni di euro in due rate in un anno, più altri 2 milioni quando il difensore giocherà dieci partite e altri 4 quando raggiungerà le 40 presenze in maglia viola.

