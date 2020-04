E ora chi lo dice a Juventus e Inter? Castrovilli e un ridicolo scambio che la Fiorentina non accetterà mai

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, è stato molto chiaro. Per la prossima stagione (e probabilmente per diverso tempo ancora) resterà con la maglia viola addosso. Si è creata un’empatia istantanea tra lui, il presidente Commisso e anche la città di Firenze. Tra le altre cose, proprio qui ha trovato anche la fidanzata, l’ex Miss Italia (e tifosa gigliata) Rachele Risaliti.

E ora chi glielo dice a Juventus e Inter? Sono queste le due squadre che maggiormente stavano provando a fare la corte al giocatore. Proprio in chiave bianconera è stata rilanciata anche questa mattina l’ipotesi di uno scambio, che non esitiamo a definire ridicolo, con Mandragora che verrebbe controriscattato dall’Udinese. Un’operazione questa che non avverrà mai, a dispetto dei desiderata di qualcuno.