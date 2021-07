E ora Chiesa vale un tesoro. La valutazione di 60 milioni? Ampiamente superata

Ad ottobre del 2020 la Fiorentina e la Juventus trovarono un accordo, complesso per il passaggio di Federico Chiesa in bianconero. Prestiti onerosi, riscatto, bonus ecc… valutazione complessiva del giocatore 60 milioni di euro.

In molti allora pensarono che la Juventus avesse fatto un passo troppo lungo, benché avesse preso ‘a rate’ questo ragazzo. La verità purtroppo per noi viola è stata un’altra. Quella valutazione adesso, dopo l’Europeo da protagonista condotto dal giocatore, è ampiamente superata.

Per la Juventus, Chiesa vale un tesoro: si parla di cifre da 80 milioni di euro in su per lui. E si parla anche di un Bayern Monaco pronto a far follie e di un Liverpool che potrebbe tornare sui suoi passi. Tornare sì, perché i ‘Reds’ presentarono alla Fiorentina e al giocatore stesso un’offerta più ricca rispetto a quella bianconera, che però, almeno allora, fu messa da parte proprio dal ragazzo che aveva già un accordo pregresso con la Juve.