E ora Keita diventa un’idea anche della Sampdoria ma i blucerchiati sono bloccati da una cessione

Non solo la Fiorentina, anche la Sampdoria potrebbe essere interessata a Keita Balde, attaccante ora in forza al Monaco ma che tornerebbe volentieri in Italia. Secondo gianlucadimarzio.com, i blucerchiati seguono la situazione del classe ’95 ma sono bloccati da una cessione in particolare, che ancora non arriva: quella di Ramirez al Verona. Se il club genovese dovesse sbloccare questa operazione, allora l’affare Keita potrebbe prendere quota, con la Fiorentina che resta per ora in disparte.

