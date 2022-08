E ora la casa in zona Viola Park: Un altro indizio utile per il caso Milenkovic

L’ipotesi di una permanenza con la Fiorentina di Nikola Milenkovic è sempre più probabile. Una permanenza che passerebbe per la via del rinnovo contrattuale.

Il Corriere dello Sport-Stadio a supporto di questa tesi, scrive anche che non è un caso che il giocatore si sia già messo alla ricerca di un’altra casa, stavolta in zona Viola Park.

Un ulteriore indizio questo che sta a testimoniare come il cerchio si stia stringendo in questo momento. Senza contare il fatto che Vincenzo Italiano continui a soffermarsi a lavorare con lui al termine dell’allenamento e gli abbia concesso ancora la fascia di capitano nella partita giocata dai viola in Austria contro il Qatar.