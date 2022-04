E ora la Juventus vuole usare Vlahovic per “fare mercato” e portare a Torino un giocatore che fu ad un passo dalla Fiorentina

Quando la Juventus ha acquistato Vlahovic dalla Fiorentina, di certo lo ha fatto per cercare quei gol che le mancavano e puntare così all’ingresso in Champions. Zampate il serbo ne ha sferrate, anche se non con la continuità che lo caratterizzava quando vestiva la maglia viola. Ora però la Juve potrebbe usare Vlahovic anche per scopi… di mercato.

Il club bianconero punta infatti sull’attaccante per convincere a trasferirsi a Torino Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che tra l’altro in passato fu ad un passo dalla Fiorentina. Vlahovic e Milinkovic-Savic sono connazionali e ovviamente compagni nella Serbia, con la quale hanno conquistato una storica qualificazione ai Mondiali. Un legame da cui la Juve vuole partire per portare in bianconero uno dei migliori centrocampisti della Serie A.