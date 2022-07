E ora le forbici su esuberi e ingaggi per poi prendere una mezzala di qualità

Dopo i tre arrivi ufficiali, c’è un quarto giocatore pronto a raggiungere la Fiorentina: si tratta ovviamente di Dodô.

Inserito anche il brasiliano, l’obiettivo sarà quello di sfoltire: gli esuberi sono molti e gli ingaggi pesano parecchio.

Sarà a questo punto che i viola potranno inserire qualche nuovo elemento. Magari, sottolinea La Gazzetta dello Sport, partendo da una mezzala di qualità in grado di sostituire l’infortunato Castrovilli (neo sposo).

In mezzo al campo c’è da trovare un po’ di inventiva e un po’ di geometria, il tutto per innescare al meglio la punta centrale e gli attaccanti esterni. E per trovare anche all’occorrenza qualche gol.