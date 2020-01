E ora potrebbe toccare proprio a Chiesa: Un ingaggio da nababbo

Dopo Castrovilli, Venuti, Ranieri e Sottil, potrebbe toccare proprio a Federico Chiesa rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina. Lo scrive il quotidiano Tuttosport che parla di un possibile prolungamento dell’accordo dal 2022 al 2024 con un ingaggio da nababbo che verrebbe garantito al numero 25 viola: 4 milioni di euro netti l’anno. Non è escluso, si legge ancora sul giornale sportivo, che pure Benassi possa essere convocato per rivedere l’accordo in scadenza nel 2022.