E ORA RESTITUITE I SOLDI ALLA FIORENTINA

Poche parole per esprimere un concetto che ci sta particolarmente a cuore.

Ebbene sì, abbiamo scherzato. Ma siccome i soldi che la Fiorentina ha pagato per questa trasferta, inutile, ad Udine non sono uno scherzo, allora qualcuno li restituisca alla società. Che ci pensi la Lega Serie A, il governatore del Friuli, che ha fatto di tutto, con l’Udinese, per rinviare la gara, oppure la Juventus, che non poteva giocare senza pubblico contro l’Inter, questo importa veramente poco. L’importante è che si faccia, almeno in minima parte, giustizia. Il mondo del calcio italiano ormai ha fatto l’ennesima figuraccia di dimensioni cosmiche, almeno cerchi di risalire la china con piccoli gesti ma dovuti.

Poi la Fiorentina ci faccia quello che vuole con questi soldi, magari li devolva in beneficenza, tanto non saranno vitali per le sorti della società. Ma questo è davvero un altro paio di maniche.