E ora tutti in ritiro: Un provvedimento che non è a termine

Da oggi la Fiorentina sarà in ritiro. Un provvedimento che però, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, non ha una data di fine indicata. In sostanza il termine lo stabiliranno i risultati.

Nel frattempo la formazione viola si troverà a scendere in campo spesso in questi giorni. Si comincia mercoledì contro il Sassuolo. Poi sarà la volta di Verona e Juventus sempre prima di Natale. Un ciclo difficile e importante allo stesso tempo, ma dei segnali sono attesi da parte di questi giocatori.