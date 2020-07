E ora Vlahovic può partire, la Fiorentina pensa alla formula della possibile cessione

Secondo quanto riportato da calciomercato.com uno degli indiziati a lasciare la Fiorentina nella prossima sessione di mercato sarebbe Dusan Vlahovic. L’attaccante viola, dopo essere stato scavalcato da Cutrone nelle gerarchie di Iachini, vuole giocare con continuità e anche le voci che vogliono sul taccuino di Pradè un nome importante per l’attacco lo allontanano da Firenze. La società viola sta pensando se cederlo in prestito o a titolo definitivo. Su di lui c’è il Milan, ma ci sono anche estimatori in Spagna e Germania.

