E pensare che Italiano e Sarri potevano essere sulle panchine opposte…

Gli incroci particolari nel calcio sono molto frequenti. Stasera ad esempio al Franchi ci saranno Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina e Maurizio Sarri su quella della Lazio. Eppure entrambi hanno ‘rischiato’ di essere esattamente sul fronte opposto.

Sul Corriere Fiorentino di stamani si legge che in principio furono i viola che, nell’ottobre del 2020, pensarono di affidarsi al tecnico toscano per cercare di dare il via, finalmente, ad un progetto tecnico di medio-lungo periodo. Ci fu un incontro e alcuni colloqui, ma nessun accordo e storia chiusa.

Qualche mese più tardi invece fu il presidente biancoceleste Claudio Lotito a pensare di mettere Italiano alla guida della sua squadra che era ormai pronta a salutare Simone Inzaghi. Un matrimonio che sembrava fatto ma che non si concretizzò. Tutto il resto è storia. Una storia che noi a Firenze conosciamo benissimo.