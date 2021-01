E per il Napoli si prospetta un rientro importante in vista della Fiorentina

Domenica alle ore 12:30 la Fiorentina sfiderà il Napoli e per i partenopei si prospetta un rientro…a 5 stelle. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, l’attaccante belga Dries Mertens dovrebbe rientrare proprio contro la Fiorentina. Gattuso potrebbe inserirlo per fargli riprendere confidenza col campo in vista della Supercoppa. Viola che, quindi, potrebbe temere di nuovo le incursioni del belga.

