E per la trasferta di Napoli la Fiorentina dovrà fare a meno di una delle sue pedine fondamentali

Per la prossima gara di Serie A la Fiorentina dovrà fare a meno di un importante elemento della rosa. Il centrocampista Lucas Torreira quest’oggi è stato infatti ammonito nel secondo tempo della gara contro l’Empoli per un fallo commesso sull’attaccante degli azzurri Federico Di Francesco. Il regista viola era diffidato. Questo cartellino giallo gli va a costare purtroppo l’assenza nella prossima importante sfida di campionato allo stadio ‘Maradona’ contro il Napoli.

Domenica prossima contro i partenopei il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano dovrà così ovviare all’assenza forzata del metronomo in mediana. Probabile che il candidato per sostituirlo sia il centrocampista Sofyan Amrabat, mandato in campo anche quest’oggi dall’allenatore gigliato per rilevare Torreira al 70’.