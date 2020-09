E per qualcuno la Fiorentina sarebbe tornata su Milik: i dettagli

La Fiorentina potrebbe tornare su Arkdiusz Milik. A scriverlo è calciomercato.it, che aggiunge che l’operazione potrebbe andare in porto soltanto in caso di cessione di Federico Chiesa alla Juventus. L’attaccante del Napoli, dopo esser stato ad un passo dalla Roma, è finito nel mirino della Premier League. Scartata la pista che porta all’Everton, rimane il Tottenham: gli Spurs si potrebbero rifare avanti per il giocatore, che però partirebbe alle spalle di Harry Kane nelle gerarchie di Mourinho.

Nelle ultime ore – si legge – c’è stato un nuovo sondaggio della Fiorentina, che potrebbe investire sull’ex Ajax parte dei fondi ricavati dall’eventuale cessione di Chiesa alla Juventus, per la quale in queste ore i contatti vanno avanti. Se trovare un accordo col Napoli non sarebbe complesso, resta però un’incognita il ‘sì’ di Milik, che alla Roma, bonus compresi, avrebbe superato i 5 milioni di euro netti di stipendio annui. E alla Fiorentina, il giocatore più pagato è Franck Ribery, che ne guadagna 4.