E per Quarta spunta una percentuale sulla futura rivendita…

L’affare Martinez Quarta tra la Fiorentina e il River Plate sembra davvero in dirittura d’arrivo tant’è che anche molti media argentini danno ormai per fatto l’accordo tra i viola e il club argentino. Secondo quanto scrive Olè, i gigliati dovrebbero assicurarsi il centrale classe ’96 per una cifra di 12 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Cifra che ancora, resta da decifrare…

