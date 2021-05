E per Savic arriva anche il primo trofeo ‘spagnolo’: una Liga da protagonista assoluto con l’Atletico Madrid

Di fatto a Stefan Savic il trofeo è mancato solo nella sua parentesi triennale con la Fiorentina, con quella Coppa Italia del 2014 che grida ancora vendetta. Il montenegrino ha vinto al Partizan, al Man City e all’Atletico, club in patria comunque più blasonati di quello viola ma ieri per il difensore è arrivato anche il primo trofeo ‘spagnolo’ dopo Europa League e Supercoppa Europea: la Liga. Decisiva la vittoria per 2-1 sul campo del Valladolid, uno dei pochi match saltati da Savic, che era squalificato, perché per il resto è stato protagonista assoluto nella difesa del Cholo Simeone.