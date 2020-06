E per un difensore dello Standard Liegi la bilancia pende dalla parte della Fiorentina

Il suo nome era già uscito nelle scorse settimane, ma adesso potrebbero esserci degli sviluppi. Stiamo parlando di Mergim Vojvoda, difensore dello Standard Liegi. Secondo alcuni media molto vicini al club belga, il ragazzo avrà in futuro in Italia. E su di lui le squadre più forti attualmente sono il Torino e la Fiorentina. I granata, tuttavia, monitorano anche Chancellor del Brescia, lasciandosi quindi aperta una doppia possibilità. Se il Torino andrà definitivamente sul secondo nome, la Fiorentina avrebbe via libera per Vojvoda, che potrebbe essere preso in prospettiva e come alternativa ai senatori della difesa.

0 0 vote Article Rating